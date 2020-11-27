Son dakika | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Kampanyalar başladı...

Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"YÜZDE 3 İLE YÜZDE 10 ARASINDA İNDİRİM YAPIYORLAR"

"Fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı ancak yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun ikinci el araç piyasasına da yansıdığını, bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız arzda yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araç temininde problem yaşadıkları için ikinci el araçları yüksek fiyatlara almışlardı ancak şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız."