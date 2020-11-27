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’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

() aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:08 Son Güncelleme: 27.11.2020 14:26 ABONE OL
THY’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

Türk Hava Yolları (THY) aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.

Kampanya kapsamında 4 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemelerde aileler 27 Kasım 2020- 6 Mayıs 2021 arasında yapacakları seyahatlerde yüzde 20 indirimli uçacak. Yurt içi tek yön 'Economy Class' uçuşlarda geçerli kampanya indirimi aynı rezervasyon numarası altında en az 3 en fazla 9 yolcu bulunması durumunda uygulanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hopa'ya yapılacak uçuşların kapsam dışında olduğu kampanyada çağrı merkezi, satış ofisi ve yetkili acentelerden alınacak biletlerde aile indiriminden faydalanılacak.

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THY’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...
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