THY’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

Türk Hava Yolları (THY) aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.



Kampanya kapsamında 4 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemelerde aileler 27 Kasım 2020- 6 Mayıs 2021 arasında yapacakları seyahatlerde yüzde 20 indirimli uçacak. Yurt içi tek yön 'Economy Class' uçuşlarda geçerli kampanya indirimi aynı rezervasyon numarası altında en az 3 en fazla 9 yolcu bulunması durumunda uygulanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hopa'ya yapılacak uçuşların kapsam dışında olduğu kampanyada çağrı merkezi, satış ofisi ve yetkili acentelerden alınacak biletlerde aile indiriminden faydalanılacak.