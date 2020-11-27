Vakıfbank sendikasyonu % 109 yeniledi

VAKIFBANK, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi. Banka, 660 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalayarak yüzde 109 yenileme oranıyla yurtdışından yeni kaynak temin etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti. Üstünsalih, "Rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1.7 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi. Üstünsalih, yılbaşından itibaren yurtdışından Türkiye ekonomisine sağlanan kaynağın 3.9 milyar dolara ulaştığını aktardı.