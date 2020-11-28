Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga tarafından püskürtülüyor! 4 bin 180 hacker görevde

Türkiye bin 327 kurumsal, 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bünyesinde görev yapan 4 bin 180 siber uzman ile bölgesinde siber saldırılara karşı en hazırlıklı ülkelerin başında geliyor. Siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalar sonucunda uluslar arası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna göre Türkiye siber güvenlikte dünyada 20, Avrupa'da ise 11. sırada yer alıyor. Ancak Türkiye yıllık maruz kaldığı 100 bin siber saldırı ile dünyada en çok saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'ye en fazla siber saldırının düzenlendiği kaynak ülkeler arasında ise ABD, Çin, Yunanistan, Rusya, Endonezya ve Vietnam başı çekiyor. Bu siber saldırıların doğrudan bu ülkelerden yapıldığı anlamına gelmezken, saldırılar bu ülkelerde bulunan bilgisayar ya da elektronik eşyalar kaynak olarak kullanılarak gerçekleştiriliyor.







SİBER GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ KURULDU

Siber saldırılara karşı yıllardır kesintisiz bir hazırlık yürüten Türkiye, bu yılın şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni kurdu. Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren'in liderliğinde siber saldırıların 7/24 kesintisiz takip edildiği merkezde DDOS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırılarına karşı tespit ve önleme sistem faaliyetlerinin anlık olarak izlenebilmesi için Avcı, Azad ve Kasırga adı verilen yerli yazılımlar kullanılıyor. Bu yazılımlar sayesinde Türkiye'ye ve kamu kurumlarına yönelik siber saldırılar anında etkisiz hale getiriliyor.







8 BİN 230 SİBER SALDIRI BİLDİRİMİ GELDİ

Siber saldırıların önlenmesi çalışmaları kapsamında ise ekim sonu itibariyle kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik 8 bin 230 adet resmi siber güvenlik açıklıkları bildiriminde bulunuldu.

Ayrıca zararlı yazılımlarda ve oltalama amacıyla ekim sonu itibariyle 28 binin üzerinde zararlı bağlantı (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapıldı.







PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI

Sön dönemde pandemi sürecinde tehdit istihbaratı çalışmalarında en çok bilinen konferans uygulamalarının sahtelerini tespit etmek için imzalar yazılarak tehdit avcılığı yapılırken, 209 adet sahte konferans uygulaması tespit edilerek engellendi.

Özellikle uzaktan çalışma yönteminin artmasıyla ilişkili olarak uzaktan yönetim servisleri taranarak bu servisler ve arayüzleri ile ilgili toplamda 17 bin 20 adet zafiyet tespit edildi. Yapay zeka kullanılarak Kovid-19 virüsü ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar yapılırken, bu kapsamda 42 zararlı yazılım incelemesi tamamlandı, 569 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldı. Kovid-19 ile ilgili 814 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde siber güvenliğin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Mesela 2016 yılında 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı artık 100 binlerle ifade ediliyor. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullanmaktır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemedik. İnşallah bu hususta da en kısa sürede hedeflerimize ulaşacağız."

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