Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi'nde sona gelindi. 19 ayrı hat üzerinde, 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası bulunan, ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak, 7 kilometrelik demir yolu bağlantısıyla BTK demir yolu hattına bağlanacak Kars Lojistik Merkezi'nde sona gelindi.





AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işlemlerinin burada yapılacağını söyledi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun, Demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getirdiğini de belirten Arslan, Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya gitmesini, oradaki yüklerin de buraya gelmesini sağladığını kaydetti.





Arslan, "Bu hattın hem Avrupa standardı dediğimiz 1435 milimetre ray açıklığı olan trenleri ağırlayabilmesi hem eski Sovyetler Birliği'nden kalmış Orta Asya'daki bütün ülkelerin standardı olan 1520 milimetre ray açıklığı standartlarındaki trenlere hizmet edebilir olması önemli. Yani Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen bir tren lojistik merkezimize kadar gelebilecek. Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Bizim de bunu ulaşım, yük taşımacılığı açısından avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kars dünyada yük taşımacılığının merkezi haline geliyor, ülkenin son noktası olmaktan çıkıyor." dedi. Kars Lojistik Merkezi tamamlandığında 412 bin Ton Taşıma Kapasitesi Sağlanacak ve Ülkemize 400 Bin m² Lojistik Alan Kazandırılacak.