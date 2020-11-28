Kazakistan Savunma Bakanlığı Türk İHA ve SİHA’ları inceledi

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri almasında önemli rol oynayan ve dünyada savaş stratejilerini değiştiren Türk yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahli İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) başka ülkelerin ilgisi hızla artıyor. Bu kapsamda Kazakistan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan insansız hava araçları alanında atılan adımlarla dünyanın en iyi operasyonel İHA ve SİHA filolarından birini oluşturuldu. Türkiye yerli teknoloji ile üretilen İHA ve SİHA'ların gösterdiği başarı ise dünya ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.Batman'da bulunan 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda ise Bayraktar TB2, ANKA ve Heron tipi SİHA'lar bulunuyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti" denildi.