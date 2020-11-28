Macaristan’la geçiş sorunu çözüldü

Türk TIR'larının Avrupa'ya çıkışında Macaristan'la yaşadığı transit geçiş sorunu çözüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Macaristan heyeti ile toplantıda, taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük" dedi.Açıklamada, mevcut geçiş belgesi kotasının Türk tarafı için 3 bin ikili geçiş belgesi, 36 bin transit geçiş belgesi, bin adet de üçüncü ülke geçiş belgesi yönünde mutabık kalındığını belirtti. Transit geçiş belgesi sorununa çözüm amacıyla da 2021'de deneme amaçlı olarak Macaristan'da geçerli bin 566 UBAK belgesinin kullanılmaması, bunun karşılığında Türk taşımacılara 2021'de ilave olarak 74 bin adet transit belge verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ikili geçiş belgesi de 5 bine çıktı. Bu şekilde transit geçiş belgesi sayısı 110 bine ikili geçiş belgesi sayısının ise 5 bine yükseleceği ifade edildi. Bakanlık ayrıca Türk taşımacıları için 2020'de alınan iki bin 200 adet transit geçiş belgesine ilave olarak bin adet daha verileceğini, yine Mayıs 2021'de tarafları bir araya gelerek ikili taşıma pazarını ve geçiş belgesi sayılarını görüşeceğini duyurdu.