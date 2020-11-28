Merkez’den zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi geldi. Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında Merkez Bankası nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranında değişiklik yapıldı. Buna göre bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık oranlarını TL ve yabancı para cinsi mevduatlarda 2 puan artırdı.Türk Lirası zorunlu karşılık oranı vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den 19'a çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 13'te tutuldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Öte yandan TCMB'nin yayımladığı Kasım 2020 Finansal İstikrar Raporu'nda fyat istikrarı vurgusu yapıldı. Yılın ikinci raporunda Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir" değerlendirmesine yer verildi.