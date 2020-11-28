Reformlar için ilk buluşma patronlar kulübüyle

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi. Elvan ve Gül'ün iş dünyasıyla yapacağı görüşmelerin ilki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.Görüşmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı. Her iki bakanlıktan da üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından, gerçekleştirdikleri iş dünyası buluşmasının verimli geçtiği değerlendirmesinde bulundu. Elvan, şunları kaydetti: "İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın (bugün) TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz."Bakanlar Lütfi Elvan ile Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam edecek. Toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması bekleniyor. Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla sürecek.