Rüzgâr enerjisinde yeni rekor

Rüzgârdan elektrik üretiminde 25 Kasım'da yeniden rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rüzgârımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi. Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kasım rüzgârları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat ile yeniden kırdık. Rüzgârımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez'in 25 Kasım'daki elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 31,2 pay ile 284 bin 926 megavatsaat olarak gerçekleşti.