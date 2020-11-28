Tanesi 400 lira! 4 ülkeye altınlı sabun ihraç ediyor





'AMERİKA'DAN MÜŞTERİM GELİYOR'



İşini severek yaptığını belirten Ethem Erten, "Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor.