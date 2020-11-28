Vergi borcu olana kaçırılmayacak fırsat

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası vergi borcu olanlara büyük fırsat sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu örneklerle anlattı; 90 bin liralık gelir vergisi beyannamesi yatırılmadığı için cezalarıyla 251 bin liraya ulaşan borcun 160 bin lirası siliniyor. Ekim 2019'da 80 bin liralık KDV borcu nedeniyle uzlaşma talebinde bulunan vatandaşın dün itibarıyla cezalarıyla 103 bin lira 180 lira ödemesi gerekirken, yapılandırmayla 42 bin 230 liralık idari para cezasından kurtulacak. Mayıs 2020'de 1228 lira trafik cezasının 429 lira tutarın faizinin tahsilinden vazgeçilecek.



31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yapılandırma tebliği dün yürürlüğe girdi. Yasa kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapabilecek. İlk ödemeler 1 Şubat'ta başlayacak, 31 Ağustos'tan önce 17 Kasım itibarıyla kesinleşen vergi borçları yapılandırılabilecek. Vergi barışından yararlanmak isteyen, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda yapılabilecek. Beyanname verme süresinin son günü eylül ayına denk gelenler kapsam dışında bulunuyor.







YÜZDE 90'I SİLİNECEK

Ödemelerin peşin yapılması durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırmayla ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek. Borcun ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitle ödenmesi mümkün. İdari para cezalarında alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak. Tebliğdeki örneğe göre, 2019 tarihinde 488 lira trafik cezası olan vatandaş borcunu 18 taksitte ödemek isterse 366 lira, faiz yerine 25.6 lira ödenecek. Yüzde 18 taksit olduğu için 1.15 katsayı ile çarpılacak. Toplamda 590.66 lira, aylık 32.81 lira ile 18 taksitte yatırılacak. Ancak, 488 lira peşin ödenirse yüzde 25 indirim, ayrıca faiz tutarından yüzde 90 indirime gidilecek. İdari para cezasının aslı 366 lira, faiz kısmı da 2.56 lira olmak üzere 368.56'ya iniyor.







BİRDEN FAZLA VERGİ BORCU BULUNANLAR

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her birine ayrı ayrı başvuru yapılacak. Mirasçı, kefil, şirket ortakları da sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak vergi dairesine yazılı başvuruda bulunabilir. Takip, tahsilat işlemleri nedeniyle açılan davadan vazgeçenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Elektronik ortamda başvuru yapanlar borçlarıyla ilgili dava bulunması durumunda ilgili vergi dairesine yazılı müracaat edecek. GİB'in internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi bulunanlar bulundukları il, ilçedeki MTV tahsilinde yetkili vergi dairelerine başvurabilecek.



YÜZDE 45 YERİNE 8.2

Örneğin Kasım 2018 vadeli 9 bin 300 lira KDV süresinde ödenmedi. Yasanın yayımı tarihine kadar 4 bin 186 lira gecikme zammı hesaplandı, borç tutarı 13 bin 486 liraya ulaştı. Yapılandırma için başvuranlar yüzde 45 toplam gecikme zammı Yİ-ÜFE oranı yüzde 8.2 ödeyecek. Bu durumda 4 bin 186 lira gecikme zammı tutarı yerine 771 lira ödeme gerçekleşecek. Toplam borç tutarı olan 9 bin 300 liraya 771 lira eklenecek ve ödenecek tutar 10 bin 71 lira olacak. Devlet 4 bin 186 lira alacağını silecek.







ÖRNEKLERLE İNDİRİM TABLOSU



42 BİN 230 LİRALIK CEZA SİLİNİYOR



Ekim 2019 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesi süresinde verilmemiş. İnceleme sonucu 80 bin lira KVD tarh edilerek, bir kat vergi ziyaı cezası ile 1900 lira özel usulsüzlük cezası tespit edilmiş. Mükellef Ekim 2020'de uzlaşma talebinde bulunmuş. KDV 60 bin lira, vergi ziyaı cezası 30 bin lira, özel usulsüzlük cezası 1900 lira, gecikme faizi 11 bin 280 lira olmak üzere toplam 103 bin 180 lira ödeme yapılması gerekiyor. Yapılandırma kapsamında toplam 63 bin 260 liranın yasada öngörülen şekil ve sürede ödenmesi durumunda devlet 42 bin 230 lira alacağından vazgeçecek.