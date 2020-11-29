ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 29 Kasım 2020 bugün Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Dolar kurundaki ani iniş ve yükseliş sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerle canlı ve güncel rakamlara bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Ağustos ayında zirveyi gören gram altının fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar son dakika…
Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor.. Son yıllarda revaçta olan yatırım aracı ile ilgili canlı ve güncel rakamları merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 29 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.
ALIŞ: 3.010,50
SATIŞ: 3.048,60
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 1.465,80
SATIŞ: 1.492,60
ALIŞ: 2.995,00
SATIŞ: 3.040,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 2.963,00
SATIŞ: 3.021,52
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 408,1600
SATIŞ: 423,9400
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ:732,900
SATIŞ: 742,600
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 449,044
SATIŞ: 449,547
CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, destek paketlerinin altın için yukarı yönlü tepkiler yaratabileceğini ifade ederek, "Ancak altında aşağı yönlü bir hareket beklemek daha doğru. Altının onsunda 2075 zirvesinin uzun bir süre zirve olarak alma ihtimali yüksek" dedi.