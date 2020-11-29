Çin'e 6 milyar dolar ihracat hedefi! Demir İpek Yolu ülkeleri Türkiye'de buluşacak

Dernek Başkanı Beşer, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını biraraya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50'nci yıl dönümü sebebiyle Çin'den 100 kadar iş adamımızı Türkiye'ye davet ettik. Çin ile beraber demir İpek Yolu güzergahındaki bütün ülkeleri de kapsayacak şekilde iş adamlarımızı bir organizasyonla buluşturacağız. Birebir görüşmelerle karşılıklı ticaret hacminin artması noktasında ülkemiz adına 5 gün sürecek çok faydalı toplantılar düzenleyeceğiz. Maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret ve bilişim ile müteahhit hizmetleri ve turizm ve lojistik konuları işlenecek" diye konuştu.

HER BÖLGEDEN ÇİN'E İHRAÇ EDİLEBİLECEK ÜRÜNÜMÜZ VAR

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Beşer, "Yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Bu pazara ciddi manada çalışarak, özellikle Kovid-19 sonrası yeni dönemde Türkiye'deki ihracatçı ve üreticilerin girebileceği; doğru bağlantılar yaptıkları taktirde de uzun ve sürdürülebilir bir ticaret ağının oluşabileceği bir ülke. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünler, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye'nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var" şeklinde konuştu.

ÇİN DEVLET BAŞKANININ AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir ithalat fuarında söylediği sözü hatırlatan Beşer, "Şi Cinping yaptığı bir konuşmada ülkeler ekonomisine pandemiden sonra katkı sağlamak amacıyla Çin pazarını dost ülkelere açarak ithalatın artırılacağını söylemişti. Bu açıklama bizim için hakikaten çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN PİYASASINA PEYNİRLE DE GİRMELİYİZ"

Yeni dönemde Çin'e yönelik hangi ürünlere talep olabileceğini de değerlendiren Beşer, "Süt ve süt tozu ürünleri anlaşması yeni yapıldı. Süt tozuyla beraber artık Çin pazarına peynirin de girmesi için çalışıyoruz. Bu ürünü eğer şimdi tanıtmaya başlarsak 2-3 sene içerisinde pazarda ciddi manada bir ihracat kalemi olur" ifadelerini kullandı.

İhracat potansiyeli olan farklı ürünlere ilişkin de açıklamalarda bulunan İhsan Beşer, "Maden suyu ve meyve suyu da potansiyele sahip. Turizm noktasında Çinli turistlerimiz, bir tatil boyunca çok ciddi manada harcama yapabiliyor. Turizm noktasında da önümüzdeki yıllardan itibaren Çinli turistlerin çok daha fazla Türkiye'ye geleceğine inananlardanım" ifadelerini kullandı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Beşer,şöyle devam etti.

"Türkiye defne ve defne yaprağında dünyada en çok üretime sahip olan ülke. Tıbbi aromatik bitkilerin yağları şu anda Çinli firmalar tarafından talep olunan ürünler. Bunlardan çok sık sipariş alıyoruz. Bu siparişleri de ilgili firmalara yönlendiriyoruz."