SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 29 Kasım bugün Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Dolar kurundaki ani iniş ve yükseliş sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerle canlı ve güncel rakamlara bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Ağustos ayında zirveyi gören gram altının fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar son dakika…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor.. Son yıllarda revaçta olan yatırım aracı ile ilgili canlı ve güncel rakamları merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 29 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.