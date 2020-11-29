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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

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’dan ile ilgili gelen bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Kasım ayına kadar kademeli bir şekilde yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayında, ABD seçimleri ve aşı haberleri ile birlikte altın fiyatlarında ciddi bir düşüş başladı. Özellikle yükseliş ile birlikte 500 liranın üstüne çıkan gram altın, 449 liraya kadar geriledi. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcularının yolunu tutmuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 29 Kasım bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:29 Son Güncelleme: 29.11.2020 21:29 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve koronavirüs aşı haberleri ile birlikte altın fiyatları ciddi bir düşüş eğilimi içerisinde girdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar son dakika…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (29 KASIM PAZAR 2020)

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor.. Son yıllarda revaçta olan yatırım aracı ile ilgili canlı ve güncel rakamları merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 29 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.010,50

SATIŞ: 3.048,60

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.465,80

SATIŞ: 1.492,60

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.995,00

SATIŞ: 3.040,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,1600

SATIŞ: 423,9400

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:732,900

SATIŞ: 742,600

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 449,044

SATIŞ: 449,547

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

"ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR HAREKET BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, destek paketlerinin altın için yukarı yönlü tepkiler yaratabileceğini ifade ederek, "Ancak altında aşağı yönlü bir hareket beklemek daha doğru. Altının onsunda 2075 zirvesinin uzun bir süre zirve olarak alma ihtimali yüksek" dedi.

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Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Kasım bugün ne kadar, kaç para?
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