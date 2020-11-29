Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve koronavirüs aşı haberleri ile birlikte altın fiyatları ciddi bir düşüş eğilimi içerisinde girdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar son dakika…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (29 KASIM PAZAR 2020)

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor.. Son yıllarda revaçta olan yatırım aracı ile ilgili canlı ve güncel rakamları merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 29 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.