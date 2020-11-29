Vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma ile faizler siliniyor mu, ne kadarı siliniyor?

Milyonların beklediği vergi borcu yapılandırma kanunu başvuruları bilindiği üzere yıl sonuna kadar devam edecek. Kanun kapsamında; KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri gibi birçok borç 18 aya varan taksit ve 36 ay ödeme imkanıyla borçluların yüzünü güldürüyor. Öte yandan gün içerisinde borçlarını yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma ile faizler silinecek mi, ne kadarı siliniyor? İşte tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, TRAFİK CEZALARI, MTV, SGK, VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamaya göre; mükellefler vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvurularını gerçekleştirebiliyor. Borç yapılandırma başvurusu için bu kapsamda 7/24 işlemlerin gerçekleşebildiği ifade edilirken kişiler plana göre ödemelerini peşin veya taksitle yapabiliyor…