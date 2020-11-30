281 milyarlık tarımsal varlık teminat altında

HÜKÜMET, tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta reform adımlarını sürdürürken, 281.1 milyar lira değerinde tarımsal varlık sigortalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2006'dan bu yana 14 milyon 440 bin tarım sigortası düzenlendiğini, devletin bu kapsamda 7 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği sağladığını belirtti. Meclis'te tarım sigortasına ilişkin soruları yanıtlayan Pakdemirli, "2006-2020 arasında üreticilere 6.9 milyar lira hasar tazminatı ödendi" değerlendirmesini yaptı.