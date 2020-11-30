Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 281 milyarlık tarımsal varlık teminat altında

281 milyarlık tarımsal varlık teminat altında

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 ABONE OL
281 milyarlık tarımsal varlık teminat altında
HÜKÜMET, tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta reform adımlarını sürdürürken, 281.1 milyar lira değerinde tarımsal varlık sigortalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2006'dan bu yana 14 milyon 440 bin tarım sigortası düzenlendiğini, devletin bu kapsamda 7 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği sağladığını belirtti. Meclis'te tarım sigortasına ilişkin soruları yanıtlayan Pakdemirli, "2006-2020 arasında üreticilere 6.9 milyar lira hasar tazminatı ödendi" değerlendirmesini yaptı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
281 milyarlık tarımsal varlık teminat altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA