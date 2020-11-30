Altın fiyatları son dakika haberi: 30 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar günün her saati araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezi haline gelen sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip etmesine neden oluyor. Değişen grafiği nedeniyle önem arz eden altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 30 KASIM 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları güncel ve canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden 30 Kasım 2020 altın fiyatları alış ve satış bilgisine ulaşabilir, son dakika haberinin detaylarını görebilirsiniz.