Axa Sigorta’nın iyi yaşam uygulaması AXAFit yenilendi

Sigorta, AXAFit mobil uygulamasını yeniledi. "İyi Yaşam Uygulaması" olmak üzere yeniden tasarlanan AXAFit ile kullanıcılar daha sağlıklı bir yaşam sürmek için günlük plan oluşturarak atılacak adım sayısı, tüketilecek su miktarı ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş egzersiz programı gibi özellikler ile günlük hedefler belirleyebiliyor ve hedeflerine ulaşmak için istedikleri sıklıkta hatırlatma mesajları alabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda her ay belirlenecek bir konu ile sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici videolara erişebiliyor. AXAFit bunlara ek olarak Axa Sigorta'nın "Dünya için Hareket Et" projesi kapsamında atılan her adıma karşılık ne kadar karbon tasarrufu yapıldığı bilgisini de kullanıcılarına sunuyor.