Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü 3’üncü çeyrekte 6.2 büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na video konferansla katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, tarım sektörünün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ve son iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştığını söyledi. Pakdemirli, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payımız 2018 yılında yüzde 5,8 iken, 2019 yılında yüzde 6,4'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkânlarla; tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamı ile kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz" dedi



'PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ GÖSTERDİ'



Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "2019 yılında 19,7 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Tohum ihracatımız 9 kat artışla, 155 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi olan 1 milyar dolara, 2019'da ulaştık. Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız" diye konuştu.



'2021 YILINDA 23 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEYECEĞİZ'



Son 18 yılda, üreticilere reel rakamlarla toplam 310 milyar lira tarımsal destek verdiklerinin altını çizen Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Pakdemirli, 2021 yılında ise üreticilere, 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceklerini söyledi. Dane zeytini geçen yıl ilk kez destek kapsamına aldıklarını belirten Pakdemirli, bu yıl ayçiçeği prim desteğini 40 kuruştan 50 kuruşa, kütlü pamuk primini 80 kuruştan 1 lira 10 kuruşa çıkardıklarını dile getirdi.



'SUYLA İLGİLİ 431 TESİSİMİZ AÇILIŞA HAZIR'



Pakdemirli, 2021 yılını 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Su, bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından birisidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda; sulama yatırımlarında, gerçekten büyük bir atılım ve yatırım dönemi yaşadık. Toplam 254 milyar liralık yatırım yaptık. Son 18 yılda 585 barajı hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 2,5 yılda ise; 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 100 toplulaştırma projesi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES, 5 atık su tesisi ve 400 taşkın tesisini olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık. Toplam yatırım miktarı 34 milyar lira olan 431 tesisimiz de açılışa hazır. Önümüzdeki yıl, yer altı barajları çalışmalarını da hızlandıracağız."