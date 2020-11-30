Bakan Varank'tan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme

Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık! Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." dedi.