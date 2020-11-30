Balık fiyatları el yakıyor

Kış kevsimine girilmesi ile birlikte balıkta bolluk beklentisi tezgahlara yansımadı. Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonucu bu yıl balık evcılığında olumlu sonuçlar elde edildiği belirtilirken yapılan denetimlerde 65 tekneye el konulurken, 498 balıkçıya 1 milyon 50 bin lira para ceza kesildği kaydedildi. Kaçak balık avcılığının yanı sıra çeşitli nedenlerle de bir çok tekneye el konulduğu belirtildi.

YENİ KANUNLA KAÇAK BALIK AVCILIĞI ENGELLENDİ

Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz'de ışıkla avcılık yasaklandı. Öte yandan en ağır ceza ise kanunlara aykırı şekilde avcılık yapan kişilerin teknelerine kalıcı olarak el konulması ve tekrar edilmesi durumunda hapis cezası verilmesi oldu. 2020 yılının ocak ayında yürürlüğe giren yeni kanun ilk yılında ışıkla balık avcılığının yasaklanması balık artışına neden oldu.

Balık avcılığında görülen artışa ve balık miktarının bol olduğunun söylenmesine rağmen İstanbul'daki balık tezgahlarında fiyatların düşmemesi dikkati çekiyor. Balık tezgahlarında bir kilo hamsinin bazı tezgahlarda 40 Türk lirası bazı tezgahlarda 20 Türk lirası olarak satılması vatandaşların kafasını karıştırıyor.

Cupra'nın kilosu 50 Türk lirası, Levrek 85 Türk lirası küçüğü 60 Türk lirası, Palamut 50 Türk lirası, Kalamar 140 Türk lirası Sarıkanat 70 Türk lirası ve Lüfer'in tanesinin 70 Türk lirasından satıldığı görüldü. Hamsinin ise bazı tezgahlarda 25 Türk lirası bazı tezgahlarda 18 Türk lirası ve restoranta yakın tezgahlarda ise 40 Türk lirasından satıldığı kaydedildi.