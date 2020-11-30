“Battaniyeler değil kaskonuz aracınızı korur”

İKLİM değişikliğinin yarattığı riskler hayatımızın her alanında tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar, dolu, sel vb. iklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, hem manevi hem de maddi açıdan olmak üzere birçok alanda kişileri zarara uğratıyor. Gerçekleşebilecek olası risklere karşı kişilere güvence sağlayan sigorta kapsamının ise önemi bu noktada ortaya çıkıyor. TSB verilerine göre dolu kaynaklı hasarların teminat kapsamına alındığı kasko branşında üretilen prim, poliçe sayısına bölündüğünde 2020 yılının 9 aylık döneminde tüm araç grupları bazında ortalama kasko primi yaklaşık 1.700 liraya tekabül ediyor. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Günlük ayıracağımız 4,50 TL ile aracınızı halı, kilim ve battaniye ile değil kasko poliçesi ile koruyabiliriz. İklim değişikliği nedeniyle etkisini gittikçe artıran dolu riskini doğal afetler kapsamında maddi hasarlara neden olan son dönemlerdeki en önemli etken olarak tanımlayabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı en iyi koruma sigortadan geçiyor. Dolu nedeniyle sadece araçlar değil iş yerleri ve evler de hasarlar alıyor. Son dönemlerde yapılan konutların çoğunun dış cephelerinin yağışlara karşı dirençli olmayan dekoratif amaçlı yalıtım malzemeleri ile kaplandığını, dolu yağışının sonrasında ise dış cephelerin çeşitli hasarlar aldığını görüyoruz. Bu cephelerin sökülüp tekrar yerine konulması çok ciddi masrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sigortalılarımızın konutları için alabilecekleri 'Doğa Sigorta Sivil Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi' ile bahsi geçen dolu afetinin yol açtığı hasarlar tamir edilerek herhangi bir sorun ile karşılaşılmadan hayata "devam edilebilecek" dedi.