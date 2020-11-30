Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Kültür ve , 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Kültür ve , sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:21 ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde 'e-Tahsilat' uygulamasını 'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında başlattı.

İsteğe bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık'ta 'e- Tahsilat' dönemini başlatan bakanlık, sertifika işlemlerinde ise bu uygulamaya 15 Aralık'ta başlayacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, 'e-Tahsilat' kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA