KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvurusu ile faizler siliniyor mu, vergi affı var mı?

Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar internet aracılığı ile sistem üzerinden yapılandırmak istedikleri borçlarına ilişkin başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kanun kapsamında; KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri gibi birçok borç 18 aya varan taksit ve 36 ay ödeme imkanıyla borçluların yüzünü güldürüyor. Öte yandan yapılan açıklamada başvuruların yıl sonuna kadar devam edeceği ifade edilmişti. Peki, KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvurusu ile faizler siliniyor mu, vergi affı var mı? İşte tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, MTV, SGK, VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Elektronik ortam üzerinden alınan başvurulara ilgi yoğunluğu yaşanırken bu yasanın tarihin en kapsamlı af yasası olması nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Öte yandan vatandaşlar bu affın hangi borçları kapsadığı başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda gün içerisinde yoğun olarak araştırmalarını gerçekleştiriyor.

İşte borç yapılandırma kanununa ilişkin detaylar;