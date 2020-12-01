Eti Alüminyum iki yeni ürünle ithalatı 70 milyon $ azaltacak

Türkiye'nin cevherden alüminyum elde eden ve madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre alüminyum fabrikası Eti Alüminyum, geliştirdiği yeni iki ürünle rekabette önemli bir adım attı. Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen 'Özel Alüminyum Trihidroksit' (ATH) ve 'Özel Alümina' ürünleriyle 2021'de en az 70 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan, yaptıkları yatırımlar sayesinde şirketin Türkiye'nin stratejik kurumları arasına yerleştiğini bildirdi. Arkan, "2005'te yapılan özelleştirmeden sonra 580 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Verimsiz halde olan tesis, bugün Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılar hale geldi"dedi. Savunma, havacılık, otomotiv ve denizcilik sektörüne katma değeri yüksek ürünler verdiklerini anlatan Arkan, "Ar-Ge merkezimizde katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışıyoruz" dedi. Mehmet Arkan, yapılan bu çalışmalar çerçevesinde, stratejik öneme sahip iki ürün geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Alüminyum ve alüminyum bileşiklerinin sahip olduğu özelliklerle onlarca sektörde tercih edilir hale geldi. Bu kapsamda biz de alüminyuma ileri teknoloji katarak Türkiye'de üretilmeyen ürünleri üretmeye başladık. Bu ürünlerle 2021'de en az 70 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. Bunu da kendi kurduğumuz altyapı ve yetişmiş insan gücümüzle başardık."ATH, dünyada 1.5 milyar dolarlık bir pazara sahip. Türkiye'de ise yaklaşık 14 bin 500 ton ATH ithal ediliyor ve 13.7 milyon dolarlık cari açığa sebep oluyor. Eti Alüminyum, EtiFine markası ile 2015'te başladığı ATH yatırımına 50 milyon dolarlık ilave yatırım yapacak, üretim kapasitesini 50 bin tona çıkartacak. Böylece hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanacak hem de ihracat kapıları açılacak.TÜRKIYE'NİN yerli ve milli otomobil hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla çalıştıklarını anlatan Arkan, lityum karbonat üretimi için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyledi. Arkan, bu kapsamda yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Boksit cevherinden lityumun geri kazanılması konusunda laboratuvar çapında çok olumlu sonuçlar elde ettik. Yapılan numune çalışmalarının 'Li-ion bataryalarında kullanıma uygun' olduğu görüldü. 2021'de devreye alacağımız pilot tesis, yıllık 3.5 ton lityum karbonat üretecek. ETİ Alüminyum A.Ş. yılda 370 ton lityum karbonat üretim potansiyeline sahip."