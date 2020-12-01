Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcısının sürekli takip ettiği altın fiyatları son dakika haberleri gündemde merak ediliyor. Özellikle hafta içi Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlarına bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan çeyrek altının güne 742 liradan başlaması piyasaları oldukça hareketlendirdi. Yatırımını sarı metal üzerinden yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Peki 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel ve canlı son dakika altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 ARALIK 22 AYAR BİLEZİK, TAM, CUMHURİYET, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği bu yönde yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları ne kadar sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aranıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden, 2 Aralık 2020 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları bilgisi alabilir, anbean A Para sayfamızda takip edebilirsiniz.