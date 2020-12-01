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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği: 2 Aralık 2020 Bugün , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek oldu?

hareketliliği haftanın üçüncü işlem gününde epey araştırılıyor. Piyasaların kalbinin attığı ’dan canlı ve güncel rakamlar gelirken sarı metale önem giderek artıyor. Son zamanlardaki hareketliliğini sürdüren bugün 453 liradan işlem görüyor. Aralık ayına nasıl devam edeceği merak konusu olurken altın, bugün nispeten sakin bir şekilde ilerliyor. Peki 2 Aralık 2020 Bugün , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.12.2020 06:23 ABONE OL
Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcısının sürekli takip ettiği altın fiyatları son dakika haberleri gündemde merak ediliyor. Özellikle hafta içi Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlarına bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan çeyrek altının güne 742 liradan başlaması piyasaları oldukça hareketlendirdi. Yatırımını sarı metal üzerinden yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Peki 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel ve canlı son dakika altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 ARALIK 22 AYAR BİLEZİK, TAM, CUMHURİYET, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği bu yönde yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları ne kadar sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aranıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden, 2 Aralık 2020 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları bilgisi alabilir, anbean A Para sayfamızda takip edebilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.051,10

SATIŞ: 3.079,40

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,97

SATIŞ: 429,98

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.931,08

SATIŞ: 2.988,98

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,5

SATIŞ: 1.509,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,80

SATIŞ: 750,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,03

SATIŞ: 457,11

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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