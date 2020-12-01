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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: ne kadar oldu? Bugün 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı ve güncel rakamlar önem kazanırken bugün sarı metal alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:11 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesinden ötürü araştırılan altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Günün her saati araştırılan sarı metal nedeniyle güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşaması şimdi ise inişli çıkışlı bir profil çizmesinden ötürü yatırımcıların önem verdiği konular arasında yerini alıyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 ARALIK 2020 SALI

Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,97

SATIŞ: 429,98

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.051,10

SATIŞ: 3.079,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.931,08

SATIŞ: 2.988,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,50

SATIŞ: 1.509,80

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,80

SATIŞ: 750,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,03

SATIŞ: 457,11

E-ticareti sıçratan pencereler
E-ticareti sıçratan pencereler
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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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