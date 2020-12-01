SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesinden ötürü araştırılan altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Günün her saati araştırılan sarı metal nedeniyle güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşaması şimdi ise inişli çıkışlı bir profil çizmesinden ötürü yatırımcıların önem verdiği konular arasında yerini alıyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 ARALIK 2020 SALI

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