Son dakika | Emekli ocak zammı için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye'deki 12.3 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başladı. Gelen son dakika haberine göre; Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla bekleyen memur emeklileri ve memurlara yüzde 3'lük zammın yanı sıra enflasyon farkı da verilecek. Beklentilere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da 5.35 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 964 TL'ye ulaşacak. Peki emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 1.12.2020 01:42Son Güncelleme: 1.12.2020 11:54ABONE OL