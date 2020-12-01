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Son dakika | ocak zammı için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'deki 12.3 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başladı. Gelen son dakika haberine göre; Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla bekleyen memur emeklileri ve memurlara yüzde 3'lük zammın yanı sıra enflasyon farkı da verilecek. Beklentilere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da 5.35 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 964 TL'ye ulaşacak. Peki emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte zamlarıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 01:42 Son Güncelleme: 1.12.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika | Emekli ocak zammı için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Son dakika | Emekli ocak zammı için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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