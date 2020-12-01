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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi | Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Haberi | Canlı ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve fiyatları

ile ilgili haberleri ve canlı grafikler ile fiyat değişimleri, vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayının başlarında başlayan altın fiyatları düşüş trendi, yeni haftada da devam ediyor. Hediye veya yatırım amacıyla satın alma işlemi yapacak olanlar, 22 gram bilezik, gram ve fiyatları ve grafiklerini araştırıyor. Peki, altın fiyatları 1 Aralık itibariyle  ne kadar, kaç TL civarlarında seyrediyor? Bu başlık altında, altın alış satış fiyatları ile birlikte tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 07:23 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Aralık ayının ilk işlem gününde de altın fiyatlarında aşağı yönlü devam ediyor. Her ne kadar yeni güne yükselişle başlasa da , aylık dönemde düşüşte. %0.48'lik bir yükselişle işlem görmeye başlayan gram altın fiyatlarının yanı sıra, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik ve fiyatları vatandaşlar için merak konusu olduç Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Aralık 2020 tarihli canlı Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ve aPara ile değişim grafikleri...

1 ARALIK 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,93

SATIŞ: 436,17

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.097,20

SATIŞ: 3.155,30

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.161,00

SATIŞ: 3.208,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.058,15

SATIŞ: 3.120,46

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.508,50

SATIŞ: 1.552,40

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754,20

SATIŞ: 778,50

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,25

SATIŞ: 464,33

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Haberi | Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları
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