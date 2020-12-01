Son Dakika Haberi | Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Aralık ayının ilk işlem gününde de altın fiyatlarında aşağı yönlü devam ediyor. Her ne kadar yeni güne yükselişle başlasa da altın fiyatları, aylık dönemde düşüşte. %0.48'lik bir yükselişle işlem görmeye başlayan gram altın fiyatlarının yanı sıra, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar için merak konusu olduç Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Aralık 2020 tarihli canlı Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ve aPara ile değişim grafikleri...

1 ARALIK 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…