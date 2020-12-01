Son Dakika Haberi | Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Aralık ayının ilk işlem gününde de altın fiyatlarında aşağı yönlü devam ediyor. Her ne kadar yeni güne yükselişle başlasa da altın fiyatları, aylık dönemde düşüşte. %0.48'lik bir yükselişle işlem görmeye başlayan gram altın fiyatlarının yanı sıra, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar için merak konusu olduç Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Aralık 2020 tarihli canlı Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ve aPara ile değişim grafikleri...
1 ARALIK 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,93
SATIŞ: 436,17
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.097,20
SATIŞ: 3.155,30
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.161,00
SATIŞ: 3.208,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.058,15
SATIŞ: 3.120,46
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.508,50
SATIŞ: 1.552,40
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 754,20
SATIŞ: 778,50
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,25
SATIŞ: 464,33
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.