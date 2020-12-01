Türkiye'nin en büyük ayakkabı fuarına korona engeli

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük ayakkabı fuarı GAPSHOES KOVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ertelendi. 9-12 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan fuar alınan karar gereği 26-29 tarihlerine ertelendi.

Fuarı düzenleyen Gaziantep Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada GAPSHOES 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı'nın, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 30.11.2020 tarihli son genelgeye istinaden ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda 26-29 Ocak 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından şehir merkezinde eski fuar alanında bir çadır içinde başlatılan fuar ve zamanla Türkiye'nin en büyük ayakkabı ve yan sanayi fuarı haline gelen GAPSHOES, yoğun ilgi nedeniyle yılda 2 kez düzenlenmeye başlanmıştı. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde geniş bir alanda düzenlenen fuara Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin pek çok ilinden üretici firmalar katılıyor. Profesyonellere yönelik düzenlenen fuara Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinden de ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.