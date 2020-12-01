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Uçuşu olanlar yasaklardan nasıl etkilenecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan tarafından açıklanan ve bugünden itibaren geçerli olacak hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak  sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan yolcuların muaf olacağı bildirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:19 ABONE OL
Uçuşu olanlar yasaklardan nasıl etkilenecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dedi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ

Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda yolcuların mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilecekleri belirtilerek 20 yaş altı yolcuların yanlarında veli-vasi olması şartıyla, 65 yaş ve üzeri yolcuların ise uçuş öncesinde seyahat izin belgesi ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.

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Uçuşu olanlar yasaklardan nasıl etkilenecek
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