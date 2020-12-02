396 KOBİ'ye 158 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon TL'lik destekten faydalanması yönünde karar aldık" dedi. Bakan Varank, ilk çağrıya 2019 yılında çıktıklarını hatırlatarak, "Geçen sene çağrımıza bin 742 başvuru almış, toplamda 258 KOBİ'ye 71.5 milyon TL'lik bir desteği onaylamıştık. Pandemiyle birlikte KOBİ'lerin dijitalleşmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle aynı temayla yeni bir çağrıya çıkarak eylül ayına kadar başvuruları kabul ettik" ifadesini kullandı.Varank, sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluştuğunu ve bu yıl daha nitelikli başvurular geldiğini vurgulayarak, "Toplamda başvuru yapan bin 90 proje, iki ayrı aşamada değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon TL'lik destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62.5 milyon TL'si geri ödemesiz" diye konuştu. Varank şunları kaydetti: "Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini de sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ANKARA