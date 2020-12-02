542 milyarlık sosyal koruma

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Sosyal koruma harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20.8 artarak 542 milyar liraya çıktı. Bu harcamanın yüzde 98.4'ünü (533 milyar 168 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu yardımlarda en büyük harcama 263 milyar 78 milyon lirayla emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Bunu 146 milyar 35 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019'da yüzde 12.5 oldu.Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12.3 olarak gerçekleşti. Emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6.1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3.4 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.5 ile dul ve yetim harcamaları izledi. Sosyal koruma yardımları da önemli yer tuttu. Söz konusu yardımların yüzde 9.6'sı şartlı verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 40.4 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 27.4 ile engelli ve malül yardımları, yüzde 13.8 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72.5 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.5 ile dul ve yetim, yüzde 4.2 ile işsizlik yardımları izledi. ANKARA