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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

: Kapalıçarşı'dan güncel ! , gram, cumhuriyet, ata ve fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, daha sonra kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve korona aşı haberleri altın fiyatlarındaki düşüşü sağladı. Altın fiyatlarının Aralık ayında çizeceği yön ise, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 2 Aralık bugün , cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:37 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının Aralık ayında çizeceği yön yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Aralık ayında ise altın fiyatları sakin bir ilerleyiş sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 2 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.056,9000

SATIŞ: 3.078,7000

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.047,0000

SATIŞ: 3.093,0000

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,1700

SATIŞ: 430,1900

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.931,74

SATIŞ: 2.989,65

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.487,80

SATIŞ: 1.511,20

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,80

SATIŞ: 751,40

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,67

SATIŞ: 457,77

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
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