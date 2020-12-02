SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının Aralık ayında çizeceği yön yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Aralık ayında ise altın fiyatları sakin bir ilerleyiş sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 2 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.