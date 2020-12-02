SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının Aralık ayında çizeceği yön yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Aralık ayında ise altın fiyatları sakin bir ilerleyiş sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 2 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.056,9000
SATIŞ: 3.078,7000
CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.047,0000
SATIŞ: 3.093,0000
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 414,1700
SATIŞ: 430,1900
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.931,74
SATIŞ: 2.989,65
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.487,80
SATIŞ: 1.511,20
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 743,80
SATIŞ: 751,40
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 457,67
SATIŞ: 457,77
CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ