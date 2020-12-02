Bileti olan kısıtlamadan muaf

KORONAVIRÜS önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle uçuşu olan yolcular için uçak firmalarından açıklama geldi. Türk Hava Yolları, bileti olan yolcuların kısıtlamalardan muaf olacağını belirtti. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı. Pegasus'tan yapılan açıklamada da, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.