Binlerce kişinin çağrıldığı iş görüşmelerine ilgi çok az! İş için bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi geldi

İşsizlerin istihdamına aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde, AK Partili Ahmet Sorgun'un "İşsizlik değil iş beğenmeme var" sözlerini doğrulayan durumlar yaşanıyor. Son iki ayda istihdam amaçlı düzenlenen toplantıların bazılarına çağrılan binlerce davetliden iki elin parmaklarının sayısını geçmeyecek kadar kişi katıldı. 28 bin 589 kayıtlı kişinin bulunduğu bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde Bin 354 kişi istihdam edildi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki sorunun işsizlik değil "iş beğenmeme" olduğunu savunmuştu. 5 yıldır mecliste olduğunu, bu süreçte muhalefetin sürekli 'öldük bittik' dediğini söyleyen Sorgun, işsizlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "50 yıldır cemiyetin içindeyiz. Konya'da sanayiye gidiyorum. Sanayici 'Eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti' diyor. Ağır iş kollarında çalışanların çoğu nereli? Suriyeliler. Köylere gidiyoruz, 'Afganlılar olmazsa, köylerde çoban yok' diyorlar. Bize 'yandım, bittim, işsizim, açım' diye gelenler oluyor. Bir iş adamını arıyorum. 'Birisini göndereceğim' diyorum, hemen gönder diyorlar. Bize iş için gelenler sonra 'belediye olmaz mı, hastane olmaz mı diyor' Bu iş beğenmeme. Bizim zihniyet olarak bir değişim yaşamamız gerekiyor. 'Ben asla tulum giyemem' diyorlar. Ne yapacaksınız? '08.00-17.00 çalışacağım, Cumartesi-Pazar tatil olacak, önümde internet açık olacak' anlayışı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok" demişti.



BİN 52 ÇAĞRILDI, 9 KİŞİ GELDİ



Kamuoyunda çok ses getiren Sorgun'un açıklamalarını kimileri haklı kimileri de abartılı buldu. Ancak 2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde Sorgun'un iddialarını doğrulayan bir tablo yaşanıyor. Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşirken programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Bunlardan ilki Mahmutbey Mahallesi'nde yeni bir şube açan Köfteci Yusuf Restaurant için personel alımı toplatısıydı. Garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı iş için 1138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan Bella Maison'un isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi'nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.



3 yılda 1354 kişi istihdam edildi



Öte yandan uluslararası taşımacılık yapan Bofor Lojistik şirketi, e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran 1052 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişilerden sadece 9'u Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıya geldi.

Son olarak yine uluslararası çalışan CEVA Lojistik firması için 110 kişi iş görüşmesine çağrıldı. Ancak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki toplantıya gelen davetli sayısı 25'te kaldı. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin sonucunda aranan özelliklere uyan 7 kişinin işe alınmasına karar verildi. Özellikle pandemi günlerinde yaşanan işsizliğe rağmen iş görüşmelerinin ilgi görmemesi firma sahipleri ve Kariyeri Merkezi yetkililerini şaşırttı.

28 bin 589 kayıtlı kişinin bulunduğu bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde 1354 kişi istihdam edildi.