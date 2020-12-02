Bu ay işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kasım ayı işsizlik maaşı ödeneği yattı mı, ayın kaçında yapılacak?

Kasım ayı işsizlik maaşı ödeneği ve KÇÖ ne zaman yatacak? Sorusu Aralık ayının gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ödemelerin yapılacağı tarih de ifade edildi. Peki, Kasım ayı işsizlik maaşı ödeneği ve KÇÖ ne zaman yatacak? Kasım ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar? İşte yanıtı…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ve İşsizlik Maaşı bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk her ay ödeneklerin yatacağı o tarihleri ay sonuna doğru vatandaşlara duyuruyor. Bu kapsamda Kasım ayının da sonuna gelinmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı...