Bu sene Asgari ücret ve Agi zammı ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belirlenecek. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Aralık ayına gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bu ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, Bu sene Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, 2021 Asgari ücret ve Agi zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Geçtiğimiz sene komisyonun aldığı karara göre; 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Öte yandan 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlenmişti.