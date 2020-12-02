Çöp sahasında elektrik enerjisi üretimine başlandı

Batman Belediyesi ile Anahtar Enerji A.Ş. arasında imzalanan sözleşme gereği Vahşi Depolama Sahasının Islahı, Biyokütle Elektrik Santrali, Katı Atık Ayrıştırma Tesisi, Tehlikeli Atıkların Berterafı Tesisi, Kompost Tesisi, Seracılık, Sosyal Yaşam Alanları gibi sosyal projelerine de imza atılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük, Santralin Kurulu Gücünün 1,56 Mw ile 4 Ünite halinde 6,241 Mwe enerjiye ulaşacağını söyledi. Günlük çöp miktarının artırılması durumunda yıllık ortalama üretimin 50 Milyon kWh seviyelerine kadar artabileceğine dikkat çeken üstlenici firma yetkilileri bunun da ortalama 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimine denk geleceğine dikkat çekti. Batman Biyokütle Enerji Santrali (BES) kapsamında yenilenebilir enerjiyi kaynak olarak kullandığı için Sera Gazı Etkisini (Karbon emisyonunu) azalttığına dikkat çeken yetkililer, " 1 ton Metan Gazının Sera Gazı Etkisi 1 ton Karbondioksitin 28 katı kadar fazladır. Santralde senelik ortalama 14 milyon 300 bin ton Metan gazı bertaraf edilecektir" ifadelerinde bulundu.