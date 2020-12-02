Devlet desteğiyle kurulan işletmeler gençlerin istihdam umudu oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması bölge illerini yatırımda cazip hale getirdi.

Bu kapsamda 8 yıl öncesine kadar tek bir tekstil atölyesinin bulunmadığı Midyat ilçesinde teşvik sayesinde birbiri ardına açılan işletme sayısı her gün artıyor. Son olarak İstanbul'da yaşayan Midyatlı girişimci Ahmet Akyol, devlet desteğiyle memleketine yatırım yaparak gençlere yeni istihdam alanı oluşturmaya karar verdi. Akyol, devletin sağladığı teşvik imanlarından yararlanarak, kurduğu tekstil işletmesi kent ekonomisine katkı sunarken, merkez ve köylerde yaşayan 150 gencin de istihdam umudu oldu. Mevsimlik işçi olarak başka bölgelere göç etmek yerine tekstil işletmelerinde istihdama kavuşan Midyatlı gençler, doğdukları topraklarda geçimlerini sağlamaktan memnun.

Devletten aldığı desteklerle kurduğu işletmede 150 kişiyi istihdam ettiklerini belirten işadamı Ahmet Akyol, "Bölgeye yatırım yapanlara devletin sunduğu destekler büyük bir fırsat yaratıyor. Bu sayede kurduğumuz işletmede gençler iş sahibi oluyor, evlerine ekmek götürüyor. Devlet sigorta desteği veriyor. İŞ-KUR istihdam desteği veriyor. Zaten bu olmasa burada hiçbir firma tutunamaz. Diğer destekler de çok önemli. Gelip burada sıfırdan fabrika kurmak, eleman yetiştirip, verim almak tek başına altından kalkılacak bir durum değil. Zaman ve güç gerekmektedir. Bu yüzden devlet desteğine ihtiyaç var. Devletimiz de her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.

Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil El'de yeni açılan işletmeyi ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. El, "Midyat'ta tekstil sektörü hızla gelişiyor. Devletin verdiği teşvikler sayesinde tekstil yatırımcısı bölgeye akın ediyor. Bu sayede de bölgemizin ekmeği büyüyor, gençlerimiz iş sahibi oluyorlar. Türkiye'de Dicle havzasının merkez kenti Midyat'ta genç nüfusumuz fazla. Ve her şeyden önemlisi bu genç nüfusumuz bu sektörde bu işe aşina.Midyat2ta işletme sayımız 100'ü geçmiş durumda. Biz bunların bir 100 daha olmasını istiyoruz. Buranın ekmeğinin büyümesi, huzuru adına, ekonomisi için hep birlikte ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmalıyız. Yeni açılan işletmemizin hayırlı olmasını diliyor, kazasız, belasız işler diliyorum." dedi.