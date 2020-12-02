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Karşıyaka'daki konutları için kura çekimi yapıldı

'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.

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Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:42 ABONE OL
Karşıyaka'daki TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesinde yapılan 179 konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanan 439 konut ve 29 iş yeri de çekilen kurayla sahiplerini buldu.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 hektarlık alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi doğrultusunda yıkılan 331 adet konutun yerine 439 konut ile 29 iş yeri inşa edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Elazığ'ın farklı bölgelerinde yaklaşık 20 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek.

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Karşıyaka'daki TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
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