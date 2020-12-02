Kasım ayının kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ödeme tarihleri ne zaman?

Gelen son dakika açıklaması ile beraber Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber ödenekten faydalanan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. Bu kapsamda Kasım ayına ait ödemelerin Aralık ayında belirlenen tarihlerde yapılacağı ifade edilirken öte yandan bu ödeneğin başvuru süreci de devam ediyor. Peki, Kasım ayının kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bu ödenekle ilgili olarak yaşanan bir gelişme ise şöyle; 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işyerleri bu haklarından yararlanmaya devam ederken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek. Öte yandan şuan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırıyor.