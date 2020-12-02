Kasım ayının kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ödeme tarihleri ne zaman?

Gelen son dakika açıklaması ile beraber Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber ödenekten faydalanan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. Bu kapsamda Kasım ayına ait ödemelerin Aralık ayında belirlenen tarihlerde yapılacağı ifade edilirken öte yandan bu ödeneğin başvuru süreci de devam ediyor. Peki, Kasım ayının kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bu ödenekle ilgili olarak yaşanan bir gelişme ise şöyle; 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işyerleri bu haklarından yararlanmaya devam ederken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek. Öte yandan şuan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırıyor.
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık'ta Yapılıyor" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.
Corona virüs salgını sonrası devreye alınan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.