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| Bakan Selçuk duyurdu: başvuruları yeniden başladı

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , başvurularının üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:44 Son Güncelleme: 2.12.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği başvuruları yeniden başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.

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Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği başvuruları yeniden başladı
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