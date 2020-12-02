Ortak altyapı memleket meselesi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G'ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayarak, ülkenin bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu altyapının maliyetinin, tüm operatörlerin ayrı ayrı inşa etmesi halinde 15-16 milyar dolara çıktığını, ortaklaşa yapılması durumunda 3-4 milyar dolara kadar indiğini aktaran Erkan, "Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ortak fiber altyapı inşa edilmesi için yıllardır yaptığımız çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum" dedi.Erkan, Turkcell'in "Türkiye'nin operatörü" olduğunu, bu nedenle ülkenin her yerine yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'nin 81 ilinde Turkcell'in fiber altyapısı bulunuyor. Ayrıca baktığında Trabzon'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da, Diyarbakır'da da fiber internet hizmetimiz var, İstanbul'da da, Mersin'de de var... Bu şebeke üzerinden sadece Türkiye'de değil, İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ülkelerin internetinde de önemli pay sahibiyiz. Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul'un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara'da da var, Artvin'de de var. İstanbul'un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul."Türkiye'nin daha fazla yatırım çekmesini beklediklerini aktaran Erkan, "Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine sahip. Türkiye'nin potansiyeli, bu hedefi gerçekleştirebileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.