Reyhanlı Barajı sulamasının sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

SU KAYIPLARI ÖNLEMEK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

GÖÇLER ÖNLENDİ

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda çalışmalara devam ediyoruz. Bugün münbit topraklara sahip Hatay ilimize yeni bir müjde veriyoruz. Reyhanlı Barajı Sulaması 2. Kısım işinin sözleşmesini imzaladık. Hatay ilimize hayırlı olsun." dedi.

TARIMSAL GELİR 136 MİLYON LİRA ARTACAK

176 bin 950 dekar tarım arazisini sulayacak olan Hatay Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi İnşaatı işinin 9 Kasım 2020 tarihinde sözleşmesi imzalandığını 19 Kasım 2020 tarihinde ise iş yeri teslimi ve işe başlamanın gerçekleştiğini açıklayan Yıldız, Proje ile Hatay ili Reyhanlı ilçesinde 176 bin 950 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yıllık 136 milyon 300 bin TL tarımsal gelir artışının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya, Tarım ve Orman Bakanlığımızın projeksiyonlarına uygun olarak ülkeye hizmet etmeye devam ediyor.