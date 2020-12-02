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haberi: zammı maratonu başlıyor! Asgari ücret zam pazarlığında neler öne çıkacak? İşte tüm detaylar...

: zammı için geri sayım başladı. ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek. 2021 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Yeni asgari ücret zammı ile ilgili ilk tahminler gelmeye başladı. Söz konusu artış sadece asgari ücretli olanları değil diğer tüm çalışanları da etkileyecek. Asgari ücretin belirlenmesiyle () ve da yeniden belli olmuş olacak. İşte son dakika asgari ücret haberi...

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Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:43 Son Güncelleme: 2.12.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı maratonu başlıyor! Asgari ücret zam pazarlığında neler öne çıkacak? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için kritik gün yaklaşıyor. Çalışan herkesin merakla beklediği 2021 asgari ücret zammı pazarlığı cuma günü başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." demişti. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısında neler öne çıkacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

7 milyona yakın çalışanın zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE ÖN PLANA ÇIKTI

Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.

Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamların bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatı

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı maratonu başlıyor! Asgari ücret zam pazarlığında neler öne çıkacak? İşte tüm detaylar...

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel Sağlık Sigortası primi

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

ERKEN EMEKLİLİĞİ UCUZA GETİRİN

Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak.

2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek.

Son dakika haber: 18 milyona yeni maaş zammı geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?

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Son dakika haberi: Asgari ücret zammı maratonu başlıyor! Asgari ücret zam pazarlığında neler öne çıkacak? İşte tüm detaylar...
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