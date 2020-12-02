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Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık

Türkiye İhracatçılar Meclisi () Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:57 Son Güncelleme: 2.12.2020 16:04 ABONE OL
Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat
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