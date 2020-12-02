Vali Demirtaş işsizlik sorununa çözüm için işadamları ile görüştü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan ve işadamları katıldı.

Vali Demirtaş, toplantıda korona virüs tedbirleri ve pandemi kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve bölgemizde virüsten olumsuz bir şekilde etkileniyor. Hepimiz el birliği ile bu olumsuz durumdan kurtulup bu günleri geride bırakacağız. Üretim aksamayacak şekilde tüm tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.

Tüm vatandaşlara olduğu gibi yatırımcılara ve sanayicilere de kapılarının 7/24 açık olduğunu anlatan Vali Demirtaş, ''Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devam eden yatırımlar var. Sanayicilerimizin önünü açmak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Atacağımız adımları üretim ve istihdama yönelik belirliyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgemiz de faaliyete geçmek üzere. Yatırımcılarımız ile beraber Mardin'de işsizliği büyük ölçüde bitirmeyi amaçlıyoruz.'' dedi.